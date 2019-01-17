153 ألف مشارك متوقّع بفعاليات فازت بها دبي في 2018

المصدر: دبي- البيان

أعلن «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لاستقطاب الفعاليات والمؤتمرات في دبي، فوز المدينة خلال عام 2018، بـ 261 عرضاً لاستضافة اجتماعات ومؤتمرات ورحلات تحفيزية، يُتوقع أن تستقطب 153,64 ألف مشارك خلال السنوات المقبلة.

وزادت عروض استضافة الفعاليات التي تمّ الفوز بها بنسبة 24 %، مقارنة بعام 2017، ويتوقّع أن يبلغ تأثيرها الاقتصادي في المدينة حوالي 1.2 مليار درهم.

كما ستسهم هذه الفعاليات، في زيادة عدد المشاركين الذين سيزورون دبي بنسبة 62 %، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017، ويأتي ذلك نتيجة التوجّه الجديد نحو استضافة وتنظيم الاجتماعات والمؤتمرات الكبرى، التي من شأنها أن ترسّخ من مكانة الإمارة كوجهة رائدة لاستضافة فعاليات الأعمال العالمية.

وتقدمت دبي بـ 557 عرضاً لاستضافة فعاليات أعمال خلال عام 2018، مقارنة بــ 354 عرضاً في 2017، ومن بين الفعاليات التي فازت بها المدينة أيضاً، تلك التي تقدّمت بعرض استضافتها في السنوات الماضية. ويتزامن هذا الإنجاز مع الذكرى الـ 15 لتأسيس مكتب «فعاليات دبي للأعمال».

عروض

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: نتطلّع لاستضافة عدد من الفعاليات المهمّة في دبي خلال السنوات المقبلة، نتيجة للعروض التي تقدّمنا بها خلال عام 2018، وفازت المدينة باستضافتها. لقد أصبحت دبي، بفضل الرؤية المستقبلية لقيادتها الرشيدة.

وجهة مزدهرة لفعاليات الأعمال ومركزاً للمعرفة، تتمتّع بالإمكانات التي تؤهّلها لاحتضان كافة الفعاليات، على اختلاف أنواعها وأحجامها. وسنواصل خلال 2019، جهودنا لاستقطاب فعاليات ذات طابع مميز، تترك أثراً إيجابياً في المدينة، وكذلك في المشاركين. فعاليات

ومن بين الفعاليات التي ستقام في دبي خلال العام الجاري والأعوام المقبلة، وتمّ الفوز بعروض استضافتها خلال عام 2018: «المؤتمر العالمي لأمراض الجهاز الهضمي»، الذي سيتم تنظيمه في عام 2021، وسيحضره أكثر من 6 آلاف مشارك، إلى جانب فعالية «Mary Kay China Incentive»، التي ستقام العام الجاري، بحضور 800 مشارك.

وأيضاً «المؤتمر العالمي للمكسرات والفواكه المجففة»، الذي سيتم استضافته في 2020، بحضور 1000 مشارك. هذا بالإضافة إلى «مؤتمر غرف التجارة العالمية»، الذي سيقام في عام 2021، بمشاركة 1500 شخص، و«المؤتمر العالمي للجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية»، الذي سيحضره 2000 مشارك في عام 2021.

وقال ستين جاكوبسن مساعد نائب رئيس «فعاليات دبي للأعمال»: أهم دليل على ازدياد جاذبية الإمارة، كمركز عالمي للأعمال، هو النموّ الملحوظ في عدد الوفود والمشاركين، الذين يُتوقع أن يحضروا تلك الفعاليات خلال السنوات المقبلة، وذلك بعد فوز دبي بها خلال 2018».