مؤتمر «إجنايت» لمايكروسوفت يعقد للمرة الأول خليجياً في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «مايكروسوفت»، أمس، أن مؤتمرها السنوي العالمي «مايكروسوفت إجنايت» سيعقد للمرة الأولى في منطقة الخليج بدبي يومي 27 و 28 مارس المقبل.

وسيتضمن الحدث العالمي أكثر من 100 ورشة عمل وأكثر من 350 خبيراً يتشاركون ما وصلت إليه ابتكارات التقنية العالمية.

ويهدف هذا المؤتمر إلى الجمع بين مطوّري التكنولوجيا والمهارات من جميع أنحاء المنطقة، من أجل كسب أفضل فرص التعلّم والاستكشاف والتواصل، بالإضافة إلى اكتساب رؤى عملية حول مستقبل تقنيات الحوسبة السحابية، والبيانات وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.

وقال نجيب أوزيوجال مدير مجموعة أعمال الحلول السحابية لدى شركة مايكروسوفت الخليج: «مهمتنا هي تمكين كل شخص وكل منظمة حول العالم من تحقيق المزيد، يدعم مؤتمر مايكروسوفت «Ignite» جميع المبتكرين الإقليميين في رحلتهم نحو عالم التحول الرقمي، ونحن نتطلع إلى احتضان مواهب المنطقة في هذا الحدث للاستماع إلى الخبراء، وكذلك استكشاف أحدث أدوات وتقنيات مطوّري البرامج، وذلك بهدف تطوير مهاراتهم والكشف عن الفرص المتاحة وزيادة خبراتهم، فضلاً عن إعدادهم بشكل مناسب لمواجهة التحديات الجديدة».