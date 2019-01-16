قائد عام شرطة رأس الخيمة: " راكز" مركز رئيسي لدعم الأعمال والاستثمار في الإمارة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

أكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) هي مركز رئيسي لدعم الأعمال والاستثمار في الإمارة، ويبدو ذلك جلياً من خلال دعمها للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إنشاء شركات محلية أو شركات منطقة حرة في بيئة فعّالة من حيث التكلفة، فتوفر لهم ( راكز ) مجموعة متنوعة من باقات الأعمال والخدمات المميّزة، بالإضافة إلى سلسلة من أحدث المرافق والمنشآت.

جاء ذلك خلال كلمة قائد عام شرطة رأس الخيمة، التي ألقاها خلال زيارته، اليوم، إلى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، حيث كان في استقباله الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بحضور العميد عبد الله منخس مدير عام العمليات الشرطية بالإنابة، والعميد طارق بن سيف مدير مكتب قائد عام شرطة رأس الخيمة، والمقدم قضيب الزعابي مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالإنابة، وعدد من ضباط الشرطة، والقائمين على (راكز)، وذلك بهدف تمتين علاقات التعاون والتواصل بين شرطة رأس الخيمة و(راكز)، فضلاً عن دعم الأمن الاستثماري على مستوى الإمارة.

واستمع اللواء علي بن علوان النعيمي، إلى شرح تفصيلي من الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، حول ما تقدمة (راكز) من خدمات استثمارية، إذ يعمل تحت مظلتها كلٌ من هيئة المنطقة الحرّة برأس الخيمة، وهيئة رأس الخيمة للاستثمار، وتستضيف ما يزيد عن 14000 شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم، مما يضعها من بين مصاف أكبر المناطق الاقتصادية في المنطقة بأسرها.

واشاد اللواء علي بن علوان النعيمي، بالنجاح المتميز الذي حققته (راكز) بفضل موقعها الاستراتيجي، في إتاحة الفرصة أمام المستثمرين للوصول بكل سهولة إلى الأسواق الناشئة سريعة النمو في العديد من المناطق والدول.