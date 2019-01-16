حمد بوعميم: دبي مركز أعمال عالمي ضد الحمائية التجارية

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكد حمد بوعميم، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة دبي، أن دبي مركز عالمي للأعمال والتجارة، وأن النزعة الحمائية في بعض مناطق العالم لا تتفق مع الأيديولوجية التي قامت عليها دبي.

وأفاد بوعميم بأنه يعتقد أن دخول شركات مثل «أمازون» في المنطقة يضيف ميزات كبيرة إلى الإمارة أيضاً، ويعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة. وكانت شركة أمازون قد استحوذت على سوق دوت كوم في دبي في العام الماضي.

وأعرب بوعميم عن اعتقاده بأن دبي مركز أعمال كبير ومركز للتجارة والنقل والشحن واللوجستيات، ويعتقد أن الإمارة تستفيد من كبار اللاعبين، فهم يقودون إلى المنافسة الحقيقية.

وقال في مقابلة مع «أرابيان بيزنس»: «إن أمازون، على سبيل المثال، لن تشحن سلعها من أي مكان في العالم، بل تحتاج إلى مركز للتوزيع، وأنا على علم بأن أمازون تقوم باستثمارات كبيرة في دبي، وسوف يوظفون العشرات، بل الآلاف».

وأوضح أن الولايات المتحدة وأوروبا تفرضان حمائية تجارية، لكن هذا الأمر مؤقت ولن يستمر طويلاً، وأن تلك النزعة الحمائية لا تتفق مع الأيديولوجية التي قامت دبي عليها كمركز أعمال عالمي، مؤكداً عدم وجود حمائية تجارية في دبي.