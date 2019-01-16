دبي المفضلة للسائح الهندي في 2019

المصدر: دبي - أشرف رفيق

توقعت الرابطة الهندية للوكالات السياحية في الهند أن تتصدر دبي تفضيلات السائح الهندي في العام الجاري 2019.

وتقول كبريات الوكالات السياحية في الهند، حسب الرابطة، إن دبي ستكون على رأس قائمة تضم تايلاند وسنغافورة، وسيفضّل أن يتجه إليها السائحون الهنود في العام الجاري. وذكر تقرير الرابطة أن دبي لديها العديد من عوامل الجذب لتقدمها للسائح في مجال الترفيه ومراكز التسوق، وهي الأشياء المحببة للسائحين الهنود، فضلاً عن العوامل الاقتصادية.

وقال أحد مديري وكالات السياحة الهندية إن دبي هي الأفضل سياحياً من حيث البنية التحتية، وعوامل المتعة والجذب، مقارنة بالمدن المحلية مثل جوا وجايبور. وأضاف أن تذكرة السفر من دلهي أو مومباي إلى دبي تتكلف 253 دولاراً فقط، وبالتالي سوف يوفر السائح نحو 150 دولاراً من تكلفة الضرائب المحلية إذا أراد قضاء العطلة في مدينة هندية.

وأفادت وكالات السياحة الهندية بأنها تتوقع أن يخرج مزيد من السائحين الهنود في العام الجاري لقضاء عطلات خارج البلاد، بدلاً من قضاء العطلة في مدن هندية، بسبب ضريبة السلع والخدمات بنسبة 28% على الفنادق داخل الهند، وضريبة 18% على الأنشطة السياحية في البلاد.