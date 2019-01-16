مليارا دولار لإنشاء 3 مصانع للطاقة المتجددة في السعودية

المصدر: أبوظبي ــ عبد الحي محمد

وقعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية مذكرة تفاهم مع تحالف كوري صيني لإعداد دراسة لإنشاء 3 مصانع لتلبية احتياجات قطاع الطاقة المتجددة في السعودية من المواد الخام الأساسية للقطاع.

وجرى توقيع المذكرة أمس في الجناح السعودي بمعرض أبوظبي للاستدامة في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض، وضمت ممثلين للمجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة أوسي الكورية وشركة لونجي الصينينة.

وكشف طارق بخش نائب رئيس المجمعات الصناعية التابعة لوزارة الطاقة والصناعة عن أن دراسة الجدوى تستغرق من ستة أشهر إلى سنة، يبدأ بعدها العمل في إنشاء 3 مصانع بتكلفة ملياري دولار لتوفير مواد سلاسل الإمداد المتكاملة لصناعة الطاقة الشمسية والكربون الأسود في المملكة.

وذكر أن أول هذه المصانع هو مصنع للكربون الأسود بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سوياً، بينما ينتج المصنع الثاني 30 ألف طن من مادة البولكسين الخاصة بصناعة الألواح الشمسية، ويعد من أكبر المصانع في منطقة الخليج.

وذكر أن هذه المصانع ستوفر جزءاً جيداً من احتياجات مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن المملكة تسعى حالياً إلى إنتاج 58 ميجاواط من الطاقة المتجددة.