«مصدر» تشتري حصصاً في محطتين لطاقة رياح بالولايات المتحدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» عن اتفاقها على شراء حصص مجموعة «جون لاينغ بي ال سي» في محطتين لطاقة الرياح بالولايات المتحدة الأمريكية وهي المرة الأولى التي تستثمر فيها «مصدر» في مشاريع طاقة متجددة في قارة أمريكا الشمالية.

وبموجب هذا الاتفاق سوف تستحوذ «مصدر» على حصة مجموعة «جون لاينغ» في محطة «روكسبرينغز» لطاقة الرياح في تكساس ومحطة «سترلينغ» لطاقة الرياح في نيومكسيكو. ومن المتوقع إتمام ترتيبات عملية الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2019 والتي تخضع لمعايير الجهات الحكومية وإجراءات شركاء التمويل.

ووفق الاتفاق ستمتلك «مصدر» حصة بالشراكة مع شركة «أكيو انرجي» الفرنسية شريكة «مصدر» أيضاً في محطة «كرونوفو» باستطاعة 72 ميجاواط أول محطة طاقة رياح في مونتينيغرو.

وتستفيد المحطة من الظروف المناخية المناسبة وتوفر الرياح في مقاطعة فالفيردي الواقعة ضمن ولاية تكساس.

وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر» إن دخول سوق الولايات المتحدة الأمريكية يعد لحظة فارقة في مسيرة عمل شركة «مصدر» ضمن قطاع الطاقة النظيفة وخطوة متقدمة على طريق توسيع نطاق محفظة مشاريع الطاقة المتجددة التي تستثمر فيها الشركة حول العالم.

وقال أوليفيير بروس الرئيس التنفيذي لمجموعة جون لاينغ «نحن سعداء بالشراكة التي جمعتنا مع شركة «أكيو» في محطتي روكسبرنيغز وسترلينغ لطاقة الرياح، وسوف يتيح لنا استثمار «مصدر» في هاتين المحطتين الحصول على رأس مال يمكن إعادة توظيفه في مشاريع خضراء ضمن الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها».