«موارد الفجيرة» تستعرض إنجازاتها في الاستدامة

المصدر: أبوظبي- وام

تشارك مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تقام ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.

واستعرضت المؤسسة من خلال مشاركتها إنجازاتها في مجال ريادة جهود الاستدامة البيئية والمجتمعية والاقتصادية وتطبيقها أعلى المعايير في هذا الإطار وأفضل الممارسات العالمية حيث تلتزم المؤسسة الاستدامة في كافة مجالات عملها وتسعى باستمرار إلى دعم دورها الريادي في الحفاظ على الاستدامة بأنواعها في إمارة الفجيرة.

وتبرز مشاركة المؤسسة في الحدث الدور الذي لعبته طوال الفترة الأخيرة في دعم المشاريع المستدامة في الإمارة ولا سيما في القطاعات التنموية مثل البنية التحتية والتفاعل مع المبادرات المتنوعة التي تطلقها القيادة الرشيدة ومبادرات التوعية في الأمن والسلامة والسعادة المجتمعية لمختلف شرائح المجتمع كونها جزءاً من رؤيتها المتمثلة في بناء بيئة عمل ومجتمع سعيد ومستدام.

وقال المهندس علي قاسم مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية إن المؤسسة تولي مشاركتها في قمة طاقة المستقبل هذا العام أهمية بالغة حيث تحرص على مواكبة أبرز التطورات الحكومية والتقنية وفق إطار رؤيتها الاستراتيجية المتماشية مع تطلعات الحكومة الرشيدة.