4 % من إمدادات الطاقة تستخدم لإنتاج مياه الشرب

المصدر: أبوظبي - وام

أكد جياني تشيانيتا رئيس مجلس الطاقة العالمي أن ما يصل إلى 4% من إمدادات الطاقة في جميع أنحاء العالم تستخدم في إنتاج ومعالجة وتحلية مياه الشرب.

وأشار المسؤول الدولي في مقابلة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - على هامش أعمال القمة العالمية لطاقة المستقبل التي بدأت أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - إلى أن هذه النسبة من المتوقع أن تتضاعف إلى 8 في المائة خلال العشرين سنة القادمة، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عمليات تحلية المياه ومعالجتها في جميع أنحاء العالم.

وأضاف «لا شك في أنها نسبة ضخمة ومن ثم فإن الحاجة ماسة الآن وأكثر من أي وقت مضى إلى تسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة على امتداد السنوات القليلة القادمة».

وأشاد بجهود دولة الإمارات في تنويع مصادر الطاقة والعمل على تبني أفضل الممارسات العالمية وتطوير حلول فعالة للاعتماد على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر.. مشيراً في هذا الصدد إلى مشروع «نور 1» للألواح الكهروضوئية في العين.

وتابع : «الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة لديها القدرة على مواجهة التغير المناخي وتأمين إمدادات الطاقة وتوفير فرص العمل، حيث يمكن الاعتماد عليها لتخفيف حدة الفقر ومواجهة الكثير من التحديات الاقتصادية التي تحيط بالعالم حالياً».