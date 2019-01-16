بلدية الفجيرة تعرض أحدث تطبيقاتها في إدارة النفايات

المصدر: الفجيرة- وام

تشارك بلدية الفجيرة للسنة التاسعة على التوالي في القمة العالمية لطاقة المستقبل 2019، وقالت المهندسة فاطمة الشراري مديرة إدارة الخدمات العامة والبيئة في بلدية الفجيرة، إن البلدية ستعرض أحدث تطبيقاتها الذكية المستخدمة في إدارة النفايات وهو تطبيق «think green» الذي يهدف إلى زيادة نسبة إعادة التدوير من المصدر بنسبة 50% في عام 2019 .

وتقليل النفايات بنسبة 5% باستخدام فصل النفايات من المصدر ويشمل هذا التطبيق مبادرة «منجمي» التي تعنى بفرز النفايات من المصدر عن طريق التسجيل في النظام، ومن ثم طلب نقل النفايات إلكترونياً إلى جانب إطلاق البلدية النسخة الجديدة من «مرجان» التي تتميز بأنها مصنوعة من مواد أكثر استدامة.

وتستخدم «مرجان» - الشخصية البيئية - في التوعية بالقضايا البيئية مثل ترشيد استهلاك الطاقة وفرز النفايات وكذلك عرض منظومة مراقبة جودة الهواء لدى البلدية والتي تتكون من أربع محطات لرصد الملوثات في الإمارة، وذلك من أجل وضع خطط لتحسين جودة الهواء في الإمارة.

بالإضافة الى شبكة «الأنف» الإلكتروني وهو النظام الذي يعمل على كشف وتتبع الروائح والانبعاثات الصناعية من خلال أجهزة حساسة تعمل بشكل يشبه إلى حد كبير أنف الإنسان.. ويتم توزيع هذه الأجهزة على كافة المناطق الصناعية والسكنية وتعمل على مدار الساعة ويمكن متابعتها بشكل آني.