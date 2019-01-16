«إنسولير» تعرض تقنية الألواح الشمسية الملونة

المصدر: أبوظبي - البيان

تعرض «إنسولير الإمارات»، الرائدة في مجال تقنيات الطاقة الشمسية الجديدة، والمشروع المشترك بين دبي للاستثمار وشركة «سويس إنسو إس إيه»، مجموعة من الألواح الزجاجية الشمسية الملونة المستدامة والموفرة للطاقة، إضافة إلى نماذج من مشاريعها العالمية لطاقة المستقبل، وذلك في «القمة العالمية لطاقة المستقبل».

وقال رفيق حنبلي، الشريك الإداري في «إنسولير الإمارات»: «نفخر بعرض عدد من مشاريع (إنسولير الإمارات) التي تظهر إمكانات الشركة المتميزة وجمال وكفاءة وقوة المنتجات وما تحظى به الحلول المستدامة من اهتمام متزايد. إن مشاركة الشركة في هذا الحدث تهدف إلى إبراز تميز منتجاتها على منافسيها، لخدمة مشاريع البناء في المنطقة والعالم، حيث نلاحظ وجود اهتمام متنامٍ من قبل العديد من الأطراف في القطاعين العام والخاص من أجل خلق مستقبل أكثر نظافة وكفاءة واستدامة».

يشار إلى أن «إنسولير الإمارات» تقوم بإنتاج وتوزيع الألواح الزجاجية الشمسية الملونة ووحدات الخلايا الضوئية الملونة باستخدام تقنية «كروماتيكس»، وهو منتج فريد حائزٌ براءة اختراع، ويمكنه توفير حل شامل ومتكامل، في الوقت الذي يمكن تكييفه مع أي واجهة أو سقف في المباني.