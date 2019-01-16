«إيكوويست 2019» يسلط الضوء على حلول مستدامة في إدارة النفايات

المصدر: أبوظبي -وام

يواصل معرض ايكوويست 2019 المنعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «ادنيك» فعالياته - ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة - الذي ينظمه مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بشراكة استراتيجية مع شركة «مصدر» لتسليط الضوء على حلول إدارة النفايات بطرق مستدامة.

وأثنى ممثلو الشركات العارضة في معرض ايكوويست الإقبال من قبل الخبراء والوفود الزائرة وشمولية المعرض ومستواه التنظيمي إضافة إلى دوره البارز في الترويج لأحدث التقنيات وأفضل الممارسات وفق أرقى المعايير العالمية في قطاع إدارة النفايات.

وقال الدكتور خالد خوري الرئيس التنفيذي لشركة كلينكو لمعالجة النفايات «فخورون بالمشاركة في هذه المنصة العالمية التي تجمع أبرز الخبراء وأحدث التقنيات في هذا القطاع لاستعراض تجربة شركة كلينكو في معالجة النفايات الطبية والخطرة في كل من مدينة أبوظبي والعين والتي تشمل جمع ونقل ومعالجة النفايات الطبية بطريقة آمنة».

من جانبه قال المهندس رامي أبو حية المدير العام لشركة «كيوبك أرت بكسلز» إن معرض ايكوويست منصة فريدة ومميزة لعرض أحدث التقنيات والابتكارات والأنظمة المستخدمة عالمياً في هذا القطاع.