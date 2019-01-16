«خدمات المزارعين» ينظـم 140 دورة متخصصة في الري وترشيد استهلاك المياه بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم مركز خدمات المزارعين بأبوظبي أكثر من 140 دورة تدريبة متخصصة في الري وترشيد استهلاك المياه في الزراعة، شارك فيها نحو 3250 صاحب ومدير مزرعة.

بالإضافة إلى العمال على مستوى إمارة أبوظبي خلال عام 2018، بمعدل 3 دورات تدريبية أسبوعياً، وذلك في إطار الجهود المكثفة التي يبذلها المركز لخفض استهلاك المياه في الزراعة وتحفيز المزارعين على ترشيد الاستهلاك بوسائل متعددة منها تغيير أنظمة الريّ التقليدية واستخدام الأنظمة الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى تحسين الممارسات عبر التوعية والإرشاد المستمر لأصحاب وعمال المزارع.

وتتضمن الدورات التدريبية المتخصصة في الري التعريف بطرق الري الصحيحة والكميات المطلوبة من المياه حسب احتياجات كل محصول.

وقال ناصر محمد الجنيبي، الرئيس التنفيذي لمركز خدمات المزارعين بالإنابة في تصريح بمناسبة أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019: «التزاماً بمسؤوليتنا عن قطاع الزراعة وحرصاً على تحقيق استدامته، يولي مركز خدمات المزارعين أهمية كبيرة لقضية المياه والممارسات الصحيحة لاستخدمها في الزراعة وإنتاج الغذاء»، مؤكداً حرص المركز على التعاون مع المزارعين وكافة المؤسسات المعنية بالمياه في الدولة من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.