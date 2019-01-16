الإمارات تسعى لإيجاد منصة مبتكرة للطاقة المتجددة

المصدر: أبوظبي - وام

قام سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي أمس بزيارة المعرض المصاحب لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض على مدى أسبوع ويقام هذا العام تحت عنوان «تقارب القطاعات: تسريع وتيرة التنمية المستدامة».

وأكد سموه أن دولة الإمارات تسعى من خلال إقامة هذا الملتقى العالمي لإيجاد منصة عالمية متخصصة للدول والشركات العالمية لتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول المبتكرة والأفكار الجديدة لقطاع الطاقة المتجددة، مشيراً سموه إلى أن الدولة قطعت شوطاً مهماً في تنفيذ العديد من الأفكار والمشاريع حول الاستفادة من الطاقة المتجددة سواء داخل الدولة أو خارجها.

كما أكد سموه أهمية المعرض المصاحب لـ«أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي يعد أكبر تجمع حول الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط ويقام بمشاركة أبرز صناع القرار وقادة الفكر والمستثمرين والخبراء لمواجهة تحديات وفرص الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة من خلال الحوار والتركيز على الإجراءات العملية.

ودون سموه على موقع التواصل «تويتر» وقال: تسعى الإمارات من خلال استضافتها لأسبوع أبوظبي للاستدامة إلى إيجاد منصة عالمية متخصصة لتبادل الخبرات والتجارب وإيجاد الحلول المبتكرة والأفكار الجديدة لقطاع الطاقة المتجددة، ثقتنا كبيرة بقدرات أبناء وبنات الإمارات وكفاءتهم في الإعداد والتنظيم لمثل هذه الفعاليات الكبرى.

وأعرب سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان عن ثقته بقدرات أبناء وبنات الإمارات وكفاءتهم في المجالات التي يتواجدون فيها، مشيداً بابتكارات الشركات الوطنية والأفراد والجهات الحكومية التي ستحقق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.

بأن تكون الإمارات من بين أوائل الدول في الابتكار على مستوى المنطقة والعالم بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي يحرص على تشجيع شباب الوطن وتحفيزهم من خلال توفير فرص الابتعاث والتعلم والتدريب في أرقى الجامعات والمعاهد ليكونوا مؤهلين وبكفاءة عالية لإدارة وتشغيل المصانع والشركات والمعاهد الخاصة بالابتكار لاسيما في مجال الطاقة والطاقة المتجددة.

جولة

وتفقد سموه خلال الجولة - التي رافقه فيها معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة رئيس مجلس إدارة «مصدر» - عدداً من الأجنحة الوطنية والأجنبية واستمع من المسؤولين والقائمين على هذه الأجنحة إلى شروح تركزت في معظمها على آخر الابتكارات والحلول البديلة لتوليد الطاقة النظيفة المستدامة وتوفير مصادر للمياه والمنتجات والمشاريع والمعروضات الجديدة.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على خطط الشركات والهيئات الحكومية والخاصة في إنتاج الطاقة وتحقيق الاستدامة وأهم البرامج والخطط التطويرية ورؤية الشركات والخبراء لمستقبل الطاقة خاصة فيما يتعلق بالاستدامة والمحافظة على البيئة.

واستهل سموه الجولة بزيارة جناح المملكة العربية السعودية الذي يضم عدداً من الجهات المختصة في مجالات الطاقة والصناعة والكهرباء والمبادرات والمشاريع المستقبلية لرفع كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الحديثة لتعزيز الاستدامة في المملكة العربية السعودية.

وتشارك السعودية بجناح تفاعلي يضم 21 قطاعاً يتم من خلالها تقديم عدد من المحاضرات وجلسات النقاش المتخصصة في مواضيع تشمل كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية ومبادرات المملكة في تنويع مزيج الطاقة وتوطين صناعة الكهرباء والخدمات المرتبطة بها والموارد المائية والاستثمار في المملكة إضافة إلى دور البحوث والتطوير لأجل الاستدامة.

وتهدف المشاركة السعودية إلى تسليط الضوء على دور المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإجراءات المتخذة لتحقيقها.

مبادرات

وزار سموه جناح دائرة الطاقة اطلع خلاله على قائمة من المشاريع والمبادرات الرائدة التي تعرضها الدائرة والتي تصب في خدمة تكامل قطاع الطاقة بمختلف موارده من خلال تحديد خمس منصات بخمسة محاور أساسية هي الاستدامة البيئية وأمن الإمداد والموارد الطبيعية والتكنولوجيا والترشيد.

وتعرف سموه على نموذج أبوظبي المتكامل للطاقة الذي يوفر إطار عمل مشترك وخارطة طريق للمستقبل يندرج ضمن مساعي دائرة الطاقة الرامية إلى قيادة وتوجيه وتحديد استراتيجيات وأسس العمل في هذا القطاع الحيوي خلال المرحلة المقبلة بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

بيئة أبوظبي

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جناح هيئة البيئة - أبوظبي، حيث اطلع على عدد من مشاريعها ومبادراتها في مجال المحافظة على جودة البيئة وحماية الموارد الطبيعية في أبوظبي وأحدث المستجدات المتعلقة بجرد انبعاثات الهواء ومشروع حصر آبار المياه الجوفية ومسح ملوحة التربة في الإمارة.

الأجنحة الوطنية

وشملت جولة سموه جناح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي تسعى لتعزيز دورها الريادي والتزامها بالمحافظة على البيئة وترسيخ مكانتها ضمن أقل الشركات المطلقة لانبعاثات غازات الدفيئة في قطاع النفط والغاز.

كما زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان جناح شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اطلع خلالها على جهود الشركة ومشاريع الطاقة النظيفة التي تطورها، وتعرف سموه على محفظة مشاريع الشركة المتواجدة في دولة الإمارات والعديد من دول العالم.

وتفقد سموه جناح وزارة التغير المناخي والبيئة التي تشارك عبر شراكة استراتيجية مع وكالة الإمارات للفضاء وتسلط من خلاله الضوء على فعاليات الدورة الثانية من «ملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ - كليكس» التي تستضيفها الوزارة وتعد منصة عالمية ورائدة في تحفيز جهود الاستدامة التي تجمع بين المعرفة والابتكارات والتمويل.

كما زار سموه عدداً من أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة.

رافق سموه خلال الزيارة المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي والدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وسلطان بن حضيرم الكتبي وخديم عبدالله الدرعي.