أونكتاد: الإمارات تطوّر بسرعة فائقة الصناعة الإبداعية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

قال تقرير حديث لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إن الإمارات تطوّر وتنمي بسرعة فائقة الصناعة الإبداعية المحلية، بما في ذلك الفنون والإعلام وقطاعات الترفيه والفخامة والتصميم والأزياء. وقال التقرير وهو بعنوان «توقعات الاقتصاد الإبداعي: اتجاهات في التجارة الدولية في الصناعات الإبداعية»:

إن دبي أصبحت من المراكز الرئيسية في الشرق الأوسط لوسائل الإعلام المطبوعة والإذاعية والرقمية، حيث استقطبت مدينة دبي للإعلام مجموعة من العلامات التجارية لوسائل الإعلام العالمية. وأوضح التقرير، أن صادرات السلع الإبداعية في الإمارات زادت عشرة أضعاف تقريباً من 1.5 مليار دولار في 2005 إلى 14.9 مليار دولار في 2014.

ومن ضمن سلع التصميم، التي تمثل 13.3 مليار دولار، شكلت المجوهرات 12.1 مليار دولار، تليها وسائل الإعلام الجديدة (المسجلة وألعاب الفيديو) بقيمة 656 مليون دولار. وخلال نفس الفترة، ازدادت واردات المجوهرات والأزياء والتصميم الداخل ثلاثة أضعاف تقريباً.

وعزا التقرير ذلك إلى النمو السريع في صناعة الأزياء في الدولة، وإلى وجود حي دبي للتصميم وكلية الأزياء والتصميم. وأضاف، أنه يمكن تطوير قطاعات أخرى من صادرات الإمارات الإبداعية لتنويع الاقتصاد الإبداعي. وقال التقرير الذي غطى الفترة بين 2005-2014، إن منطقة آسيا حافظت على هيمنتها في السوق فيما يتعلق بشراكة التصدير مع الإمارات.