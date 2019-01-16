إعادة تشغيل مسار انزلاق جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أعلنت شركة تورو فيردي المسؤولة عن تشغيل تجربة المغامرة «جبل جيس فلايت» على قمة جبل جيس، إعادة افتتاح المسار رسمياً السبت المقبل، مشيرة إلى انتهاء عملية التقييم الشاملة خلال الفترة الماضية نتيجة لحادث تحطم الطائرة المروحية المأساوي في 29 ديسمبر الماضي، بعد الاطمئنان إلى سلامة متنزه المسار الانزلاقي والكابلات والبنية التحتية، كما أتمت تنفيذ كافة الإصلاحات والاختبارات اللازمة، مؤكدة عدم تضرر المسارات الانزلاقية التي تحمل المغامرين.

وأضافت الشركة إن تجربة المغامرة تتمتع بقدرتها على مواصلة العمل وفقاً لأعلى معايير السلامة الدولية، معلنة إعادة افتتاح المسار الانزلاقي أمام الجمهور، وجدولة مواعيد الحجز المسبق خلال الفترة الماضية والتواصل مع أصحاب الحجوز لتحديد الأوقات الجديدة، بالإضافة لاستقبال نخبة من كبار موظفي هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة وشركة «تورو فيردي» للمشاركة في تجربة المسار الانزلاقي قبل إعادة الافتتاح السبت المقبل، مؤكدة أن سلامة الزوار وأمنهم وجميع الراغبين في زيارة متنزه المغامرة تبقى أولوية قصوى.