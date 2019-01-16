مكتوم بن محمد يبحث وعمدة حي المال بلندن تبادل الخبرات في تكنولوجيا الابتكـار المالي

المصدر: دبي - وام

بحث سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتبه في المركز، أمس، مع اللورد بيتر استلين عمدة الحي المالي في لندن؛ الوضع المالي والاقتصادي العالمي، وتوقعات الخبراء والمسؤولين للسنة الحالية وما بعدها.

كما تناول الحديث الإمكانات المتاحة لتعزيز التعاون، وتبادل الخبرات بين مركز دبي المالي العالمي والحي المالي في لندن، خاصة في مجال تكنولوجيا الابتكار المالي وغيرها من القطاعات، التي تشكل أهمية مشتركة للطرفين، وذات جدوى تعود بالخير والتطوّر على الجانبين.

ورحب سمو الشيخ مكتوم بن محمد ببناء جسور جديدة بين الجانبين، وترسيخ أسس التشاور والتنسيق والاستفادة المتبادلة من خبرات الطرفين؛ لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين، والإسهام المباشر والفاعل في تنمية الاقتصاد العالمي، والازدهار المالي للحركات والمؤسسات المالية إقليمياً ودولياً. حضر اللقاء عدد من المسؤولين في مركز دبي المالي العالمي والوفد المرافق للضيف. (صور ص2)