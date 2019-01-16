«جيومتري» تفتتح مركز «لوفت 36» في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «جيومتري» للتنشيط والتفعيل التسويقي، أن افتتاح مركز لوفت 36 في دبي بهدف الارتقاء بتجارب العلامات التجارية إلى مستويات جديدة، يمثل محطةً مهمةً في مسيرة نمو الوكالة بعد إعادة صياغة هويتها المؤسسية خلال فبراير 2018.

وقال إدموند مطران، رئيس مجلس إدارة «جيومتري»: أطلقنا قبل 12 عاماً وكالة تفعيل وتنشيط تسويقي متخصصة في السوق لتغدو اليوم وكالة عالمية بسجل حافل بالإنجازات. وقال نِك ويلش، مدير عام «جيومتري» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

يساهم المركز في تمهيد الطريق أمام العلامات التجارية لتكون أكثر تأثيراً من حيث طريقة تصورها واختبارها وتوفير رحلات الشراء، الأمر الذي يعتبر إيجابياً للغاية بالنسبة للمستهلكين الذين يكتسبون خبرةً واسعة من خلال العلامات التجارية التي يتفاعلون معها يومياً.