«غرفة الشارقة» تبحث تنمية العلاقات مع فنلندا

المصدر: الشارقة - البيان

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع وفد اقتصادي رسمي من جمهورية فنلندا، تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الشارقة وفنلندا، وسُبل تعزيز أطر التعاون المشترك وفرص بناء الشراكات التجارية والاستثمارية بين الشارقة وفنلندا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.

واستعرضت الغرفة خلال لقاء عمل موسّع عُقد في مقرها أمس مع ماتياس أوجالهتو رئيس المجلس التنفيذي للمسؤولية التشغيلية في فنلندا، والوفد المرافق له الذي ضم 20 مسؤولاً حكومياً وعدداً من ممثلي كبرى الشركات الفنلندية، آفاق التعاون في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا والابتكار.

كما ناقش اللقاء الذي شاركت فيه دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة ومسؤولي عدد من الدوائر المحلية بالإمارة، سبل الاستفادة من الحلول الابتكارية والتقنيات الحديثة في تطوير القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والسياحة والطاقة والبيئة . وبلغ التبادل التجاري بين الإمارات وفنلندا 71.6 مليون دولار في 2017. ووصل رصيد الاستثمارات الفنلندية بالدولة إلى 70 مليون دولار.