7.34 مليارات درهم استثمارات الإمارات في أذربيجان

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وأذربيجان، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية لنحو 190 شركة في اذربيجان أكثر من 7.34 مليارات درهم تتوزع على مختلف القطاعات الهامة مثل الصناعة والزراعة والطاقات المتجددة والسياحة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جاء ذلك على هامش افتتاح البيت الأذربيجاني في دبي أمس بحضور وزير اقتصاد أذربيجان شاهين مصطفاييف.

وتوقع المنصوري أداء إيجابياً للاقتصاد الوطني خلال العام الجاري رغم ظروف الاقتصاد العالمي الصعبة، موضحاً بأن الإمارات لديها رؤية واضحة لتجاوز ضغوط الاقتصاد العالمي من خلال تنويع الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

وتضم مبادرةُ البيتِ الأذربيجاني ثلاثة أقسامِ: مكتبِ الممثلِ التجاري لأذربيجان، وبيتِ التجارةِ الأذربيجاني، ومطعمِ أذربيجان هاوس، فيما يعد ترجمة حقيقية لمتانة الروابط الثنائية بينَ البلدين، وانعكاساً لقوة العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تشهد ازدهاراً متواصلاً.

إضافة مهمة

وأشار إلى إننا ننظر بعين التقدير والاهتمام إلى هذه الخطوة التي تمثل إضافة مهمة إلى علاقات التعاون بين البلدين، ونرى أن الجمع بين البعدين التجاري والثقافي اللذين يجسدهما البيت الأذربيجاني، يعكس حرص قيادتي البلدين على الارتقاء بعلاقاتنا الثنائية في مختلف المجالات، ويمثل امتداداً لشراكتنا الاقتصادية الراسخة والروابط الحضارية والتاريخية والدينية العميقة بين الدولتين والشعبين الصديقين.

وشهدت السنوات القليلة الماضية على نحو خاص تكثيفاً لمساعي التعاون والتنسيق لتعزيز المنافع الاقتصادية للجانبين، سواءٌ على مستوى التعاون الحكومي أو من خلال شراكات القطاع الخاص.

وأكد أن الإمارات حريصة على مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع الشركاء في أذربيجان من أجل علاقاتٍ أكثر نمواً وازدهاراً بما يلبي تطلعات البلدين الصديقين.

تبادل تجاري

من جهته قال وزير الاقتصاد في جمهورية اذربيجان شاهين مصطفاييف، إن نحو 190 شركة إماراتية تنشط في مختلف القطاعات الاقتصادية المهمة في اذربيجان. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين نما خلال العام الماضي بنحو 51 % ليصل إلى 3.37 مليارات درهم قياساً بالعام 2017، لافتاً إلى أن قيمة الاستثمارات الأذربيجانية في الدولة بلغت 1.1 مليار درهم العام الماضي.

وأكد أن افتتاح البيت الأذري في دبي سيزيد من فرص التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في جميع المجالات. وأشار إلى أن أعداد السياح الإماراتيين نحو بلاده نمت العام الماضي بنسبة 13 % قياساً بعام 2017.

وعبر عن تطلعه لتأسيس شركات ومؤسسات مشتركة تستهدف العمل في القطاعين الصناعي والزراعي وغيرها من القطاعات المهمة للبلدين.

مشيراً إلى أن اللجنة المشتركة المتوقعة في أبريل المقبل في اذربيجان ستناقش مع مستثمري الإمارات الاستثمار في زراعة الخضروات والفواكه وإنتاج الحليب والألبان ومشاريع النفط والبتروكيماويات. ولفت مصطفاييف إلى أن اقتصاد بلاده نما العام الماضي بنحو 1.8 %. وتمكنت اذربيجان من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 14 مليار دولار ليصل حجم الاستثمار التراكمي في 15 سنة إلى 250 مليار دولار.