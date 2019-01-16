«اقتصادية الشارقة» تختتم معرض ريادة الأعمال الوطنية

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، معرض ريادة الأعمال الوطنية السابع في مجلس ضاحية الخالدية واكسبو خورفكان والذي شهد إقبالاً كبيراً من الجمهور خلال الفترة من 8 حتى 12 يناير.

وشارك في المعرض الذي تم تنظيمه في مجلس ضاحية الخالدية أكثر من 30 عارضاً بهدف دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال، وسط مجموعة من الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية لتشمل جميع أفراد العائلة.

وقال سلطان السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: إن دعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال الوطنية والقطاع المنزلي، يأتي ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة والتي ترتكز على التنمية الاقتصادية وتطوير القطاعات الاقتصادية والعمل على إبرازها ودعمها بكل السبل.

وأكد طارق النقبي رئيس فرع خورفكان بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن معرض ريادة الأعمال الوطنية السابع في اكسبو خورفكان والذي وصل عدد العارضين فيه إلى أكثر من 65 عارضاً لقي استحساناً كبيراً من العارضين والجمهور.