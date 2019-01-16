مناقشة مؤشرات «الاقتصاد الأخضر» في عجمان

المصدر: عجمان- البيان

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اجتماعاً ضم عدداً من الخبراء المتخصصين في المجالات الاقتصادية من عدة جهات حكومية في الإمارة.

وذلك بهدف مناقشة المؤشرات القطاعية لمحور «اقتصاد أخضر»، الذي يعتبر محوراً رئيساً ضمن رؤية عجمان 2021. وتم خلال الاجتماع استعراض الأهداف القطاعية الاقتصادية، ومناقشة مؤشرات الأداء المرتبطة بها، وذلك بحضور المعنيين والخبراء من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وغرفة عجمان، ودائرة التنمية السياحية، ودائرة الموانئ والجمارك.

بالإضافة إلى اقتصادية عجمان، حيث عرضت كل جهة مؤشرات الأداء الخاصة بها، والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية عجمان المتعلقة بمحور «اقتصاد أخضر»، حيث تتطلع الإمارة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وبناء مقومات اقتصاد أخضر ومستدام، وذلك من خلال التعاون والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية.