«دبي لتنمية الاستثمار» تعلن عن فريق للبعثات الترويجية العالمية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار»، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن فريق دبي للبعثات الترويجية العالمية خلال عام 2019 إلى عدد 5 دول و10 مدن.

في إطار جهودها للترويج للفرص الاستثمارية في إمارة دبي والحفاظ على صدارتها ضمن أفضل المدن العالمية المستقطبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي التي حققت في النصف الأول من عام 2018 تدفقات بلغت قيمتها 17.76 مليار درهم، الأمر الذي يؤكد المكانة الراسخة التي تزخر بها إمارة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته المؤسسة مؤخراً للإعلان عن «برنامج البعثات الترويجية العالمية 2019» أمام نخبة من الشركاء الاستراتيجيين لفريق دبي الذي يشارك فيه هيئة الصحة بدبي .

ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وشرطة دبي ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وإكسبو 2020 والمنطقة الحرة بمطار دبي ومجموعة طيران الإمارات وسوق دبي الحرة و مركز دبي المالي العالمي ودبي الجنوب وواحة دبي للسيليكون وسلطة دبي للمجمعات الإبداعية الذين يمثلون 24 جهة مختلفة في الإمارة.

رؤية طموحة

وناقش الفريق الرؤية الاستشرافية الطموحة والاستراتيجية المتكاملة التي تعمل في إطارها المؤسسة للارتقاء بسمعة الإمارة في الأسواق العالمية وتعزيز ثقة مجتمع الاستثمار الدولي في بيئة ممارسة الأعمال في دبي، فضلاً عن المشاركة المميزة والفاعلة للجهات الحكومية والخاصة بالخطط والبرامج الحالية لتعزيز المبادرات التجارية في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

حيث شكل الاجتماع منصة مثالية لمناقشة جدول أعمال «فريق دبي للبعثات الترويجية العالمية» وتحديد الدول المستهدفة التي سيتم فيها تنظيم بعثات ترويجية عالمية جديدة، إضافة إلى دراسة مقومات الاقتصاد بها والقطاعات التي يمكن استقطاب الاستثمارات منها.

وانتهى الفريق إلى تحديد 5 دول وهي: الولايات المتحدة والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، حيث ستشمل البعثات إلى هذه الدول كل من مدينة لوس أنجلوس ودينفر وهيوستن وفينكس وشنغهاي وشنزن وطوكيو وسيوول ومومباي وبنغالور.

دور محوري

وقال فهد القرقاوي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «ما حققته إمارة دبي في الفترة القليلة الماضية، يعكس الدور المحوري لدبي في مواكبة التحولات الاقتصادية وقدرتها على خلق بيئة محفزة على الاستثمار.

حيث يأتي «برنامج البعثات الترويجية العالمية 2019» استكمالاً لجهودنا في تعزيز آفاق تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، تماشياً مع غايات خطة دبي 2021 الهادفة إلى ترسيخ سمعتها الرائدة كمدينة المستقبل ومركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

ونتطّلع من البعثات الترويجية التي سنطلقها في العام المقبل إلى تعزيز العلاقات والروابط التجارية والاقتصادية في الأسواق العالمية في إطار ترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة في استقطاب استثمارات أجنبية وتعريف مجتمع المستثمرين العالمي بالمميزات والفرص التي تقدّمها الإمارة للمستثمرين وتمكينهم من التوسع والاستدامة في أعمالهم في إمارة دبي. ونحرص على تقديم نموذج استثماري عالمي، مستفيدين من مزايا دبي من حيث بنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية فاعلة، وصولاً إلى حوافز استثمارية وبيئة حاضنة للاستثمارات».

من جهته أعرب المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، عن فخره بأن تكون المؤسسة عضواً فاعلاً ضمن فريق دبي للبعثات الترويجية العالمية خلال عام 2019 الذي من المتوقع أن يشكل خطوة رئيسة لتعزيز صادرات إمارة دبي في الأسواق الخارجية.

زيادة

تمت زيادة عدد البعثات الترويجية من 3 بعثات في عام 2018 إلى 5 بعثات ترويجية في العام المقبل. ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2013، قام «فريق دبي» بزيارة 18 مدينة أمريكية و5 مدن كندية ومدينتين في أستراليا. وتعتبر هذه البعثات إضافة هامة إلى الحملات الترويجية العالمية التي تقوم بها المؤسسة.