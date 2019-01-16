1.33 مليون درهم إيرادات رخص الغد في «لمسات وطنية»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اختتمت اقتصادية رأس الخيمة فعاليات معرض «لمسات وطنية» والتي امتدت فعالياته لشهرين كاملين نهاية العام الماضي.

وضم المعرض أصحاب الرخص التجارية ورخص الغد التابعة لاقتصادية رأس الخيمة، وشهد إقبالاً كبيراً من قبل العائلات والسياح للاستفادة من العروض التجارية المطروحة في خمسين جناحاً.

وقد بلغ عدد الرخص المشاركة في المعرض نحو ثمانين رخصة، توزعت بين 48 رخصة لأصحاب رخصة الغد المنزلية، و23 رخصة تجارية عادية من داخل الإمارة، و9 رخص عادية من خارج الإمارة. وأوضح محمد المحمود مدير إدارة تطوير الأعمال، أن عدد أيام المعرض وصل إلى 96 يوماً مقارنة مع 16 يوما فقط في العام 2016.

وارتفعت إيرادات المشاركين في المعرض بنحو 4 أضعاف في العام 2018 بالمقارنة مع العام السابق، مشيراً إلى أن إيرادات معرض لمسات وطنية الأخير بلغت 1.33 مليون درهم، مقارنة مع 116 ألف درهم فقط في 2017، حيث لاقى المعرض إقبالاً لافتاً من قبل مختلف شرائح المجتمع، وهو الأمر الذي حفز الدائرة إلى التخطيط لمعاودة إطلاقه في 2019. ووصل عدد رخص الغد في الدائرة حتى الآن إلى 346 رخصة.