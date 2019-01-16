«ستيل فاب» يُنظّم 22 ندوة عن الأتمتة والتكامل الصناعي والأعمال المعدنية

المصدر: الشارقة ـ البيان

شهد معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2019»، الحدث التجاري الأضخم من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي تقام فعالياته خلال الفترة 14-17 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة، عقد 11 ندوة متخصصة في يومه الثاني، تمحورت حول موضوعي الأتمتة والتكامل.

ويشهد «ستيل فاب» في يومه الثالث عقد 11 ندوة إضافية تتضمن عروضاً تقديمية واستعراضات حيّة، وتتمحور حول أهم القضايا العالمية الآنية، التي تهم العاملين في قطاع الأعمال المعدنية، وتتعلق بمجالات تصنيع وقص وقطع المعادن والروبوتات واللحام وصهر المعادن والبرمجيات وإعداد السطوح ولمساتها النهائية.

ودعا مركز إكسبو الشارقة الشركات والمصانع والموردين والفنيين العاملين في مجال صناعة وتشكيل الصلب والمعادن، إلى زيارة «ستيل فاب» اليوم، وحضور الندوات التي تنطلق في تمام 10:30 صباحاً وتستمر لغاية 5:00 مساء، للتعرف إلى اتجاهات السوق العالمية والاطلاع على أحدث الابتكارات في هذا المجال.

وقال سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن الندوات المُتخصصة والعروض التقديمية والحيّة لأحدث التقنيات والبرامج والحلول، لا تقل أهمية عن المعرض.