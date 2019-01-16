مجموعة محمد وعبيد الملا تعلن خططاً توسعية وتعين فريقاً قيادياً جديداً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة محمد وعبيد الملا عن عملية هيكلة موسعة، وتعيين فريق قيادي جديد، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الجديد الذي أقيم مؤخراً.

كما أعلنت عن توجهاتها الاستثمارية الجديدة التي تشمل 3 مجالات رئيسية للأعمال هي قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية، وقطاع الضيافة والفندقة والسياحة والقطاع العقاري

. وتمت عملية الهيكلة الجديدة بالاستعانة بالخبرات الاستشارية لشركة كي بي إم جي. وتم الإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة برئاسة بطي عبيد الملا وعضوية هناء عبيد الملا ويوسف محمد سعيد الملا ومانع محمد سعيد الملا.

كما تم تعيين شريف بشارة مديراً عاماً ورئيساً تنفيذياً للمجموعة بالإنابة، والذي سيتولى إدارة العمليات الخاصة بقطاعات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والضيافة والعقار بالتنسيق مع الرؤساء التنفيذيين لكل وحدة.

وقال بطي الملا: مرتاحون للتوجه الاستثماري الجديد. وبينما نرتكز على إرثنا كواحدة من الشركات التي زاولت نشاطها بدبي منذ 1943، نتطلع إلى الآفاق المستقبلية وفرص النمو ومواصلة الإسهام في قصة نجاح التجارة والأعمال التي حققتها دبي على المستوى العالمي. ونتطلع إلى توسعة استثماراتنا وأعمالنا إقليمياً وعالمياً بمشاريع جديدة في قطاعي الضيافة والرعاية الصحية.