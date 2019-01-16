إطلاق الميثاق العالمي لمالكي الأبنية في العالم بدبي في أبريل

المصدر: دبي- البيان

اطلع أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»، على المسودة الأولى للميثاق العالمي الخاص بمالكي الأبنية في العالم، والذي سيتم إصدارها من قبل الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية وتكييف الهواء، خلال ورشة عمل جمعته مع أعضاء الجمعية.

جاء ذلك على هامش مشاركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، في فعاليات المؤتمر الدولي وإكسبو الجمعية الأمريكية لهندسة التبريد والتدفئة الدولية وتكييف الهواء، الذي يختتم اليوم في المركز العالمي للمؤتمرات في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

ولمراجعة المسودة تم تنظيم ورشة العمل قام فيها المشاركون بعرض تقرير شامل عن جميع مراحل التصميم والتنفيذ، كما قاموا بإجراء مراجعة كاملة ونهائية للنسختين الرقمية والورقية من الميثاق، الذي سيتم إطلاقه بشكل رسمي خلال أبريل في فعالية خاصة بدبي.