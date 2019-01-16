مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تكرم شركاء نجاح «ديكوبيلد 2018»

المصدر: دبي - البيان

كرّمت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان الرعاة والمشاركين والداعمين لمعرض الإسكان والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2018»، تثميناً وتقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في نجاح الدورة الثانية من المعرض وترسيخ مكانته كأهم حدث من نوعه على مستوى الدولة.

وأعلنت المؤسسة خلال حفل التكريم الذي أقامته في «فندق ميلينيوم المطار» بدبي مؤخراً، عزمها تنظيم الدورة الثالثة من «ديكوبيلد 2019» خلال شهر نوفمبر المقبل، استكمالاً للدور المهم الذي يضطلع به المعرض في تقديم معظم الخدمات المتعلقة بإسكان المواطنين تحت مظلة واحدة.

وأعرب سلطان بن مجرن، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، عن أسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وإلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموهما اللامحدود وتوجيهاتهما السديدة التي تسترشد بها المؤسسة في سبيل الارتقاء بمستوى أدائها وخدماتها واهتمامها بمحور الإسكان كأولوية.

والإسهام في تحقيق خطة حكومة دبي 2021 الهادفة إلى جعل الإمارة المكان المفضل للعيش، وكذلك بلورة ما جاء في وثيقة المبادئ الثمانية لدبي التي ترمي إلى ضمان رفاه أبناء المجتمع وتفوق دولة الإمارات وخير الأجيال المقبلة.

كما أعرب بن مجرن عن شكر المؤسسة لشركاء وداعمي الدورة الثانية من «ديكوبيلد» وكافة العارضين ووسائل الإعلام، مثمناً مساهمتهم الفاعلة في إنجاح «ديكوبيلد»، التي تعكس مدى الحرص المشترك والالتزام بإيلاء الاهتمام والمسؤولية تجاه المجتمع ونحو واحدة من أهم الأولويات الوطنية والإنسانية، والمتمثلة في تطوير منظومة الإسكان الموجّه لأبناء الإمارات، وتوفير متطلبات الحياة العصرية وتحقيق الرفاهية والعيش الرغيد لهم، وفق «رؤية الإمارات 2021» و«مئوية الدولة 2071».

وكرّم سلطان بن مجرن خلال الحفل برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة الإسكان في الشارقة، وجمعية المهندسين في الدولة، والعديد من الجهات الراعية والداعمة، بالإضافة إلى العارضين والمحاضرين.

وأقيم «ديكوبيلد 2018» في نوفمبر الماضي تحت شعار «بناء السعادة والاستقرار»، وشهد مشاركة 52 جهة، واستقطب 5000 زائر.