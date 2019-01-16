«دو» تطلق حلول «بلوك تشين» متكاملة في النصف الأول 2019

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكد عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، أن تطبيق تقنية بلوك تشين في الإمارات تحوّل من مرحلة الضجيج والكلام إلى مرحلة الواقع والتنفيذ لتتحول إلى داعم رئيسي لنماذج جديدة من الأعمال القائمة على الابتكار في الإمارات خلال المرحلة المقبلة.

متوقعاً إطلاق العديد من حالات استخدام هذه التقنية التي ستغير من حياتنا نحو الأفضل في الإمارات خلال العام الحالي، ومشيراً إلى أن «دو» ستطلق حلولاً متكاملة للبلوك تشين خلال النصف الأول من العام الجاري.

جاء ذلك خلال النسخة الثانية من خلال ملتقى «أنلوك» حول تقنية البلوك تشين، الذي يحظى برعاية رئيسية من «دو»، والذي يختتم فعالياته في دبي اليوم بمشاركة أكثر من 20 شركة ناشئة في تقنية «بلوك تشين» و50 مستثمراً من الإمارات والمنطقة.

وسلّط سلطان خلال كلمته الرئيسية الضوء على الفرص التي تقدمها هذه التقنية التي تحولت من مرحلة الضجيج والكلام إلى مرحلة التخلص من الوهم إلى مرحلة الواقع والتنفيذ وهي المراحل التي تمر فيها التقنيات الجديدة في العادة.

مشيراً إلى أن «دو» ستكون شريكاً تقنياً داعماً لأعمال للشركات على مختلف أحجامها والتركيز على توفير خدمات «بلوك تشين» عمودية أفقية ورأسية تكفل الحماية التامة لمعلومات الجهات بالقطاعين العام والخاص في الدولة، لافتاً إلى أهمية دور «دو» كمشغل للاتصالات في انتشار تطبيقات البلوك تشين والحلول المرتبطة بها لمختلف القطاعات.

وأضاف: «التقنيات الحديثة أدت إلى تسارع غير مسبوق في كمية استهلاك المحتويات والبيانات المختلفة وزعزعة في طبيعة الأعمال حول العالم، وستغير من تطلعات وطموحات الأجيال القادمة التي بات من الصعب التنبؤ بسلوكها ولكن هذا السلوك سيكون وقود الاقتصادات في المستقبل.

ونواة لنماذج جديدة ومبتكرة من الأعمال، ودورنا كمشغل اتصالات هو تمكين تلك النماذج من النجاح من خلال توفير البنية التحتية اللازمة للاتصالات. التغير والتجدد هو من سنن الحياة وعلينا تقبّل هذا التغّير بعقول وقلوب مفتوحة».

وقال جهاد طيارة، نائب الرئيس لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لقطاع الأعمال في «دو»، إن الشركة ستقوم رسمياً بالتعاون مع شركة «كونسانسيس» بإطلاق حلول ومنصّات متكاملة قائمة على تقنية بلوك تشين لشركات حكومية وخاصة وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي.

تطبيق عملي

وأضاف طيارة في كلمته الرئيسية خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن توفير «دو» حلول بلوك تشين لشركة «دونر هيلث تيك» للرعاية الصحية ومقرها أبوظبي، أن لدى «دو» العديد من مشاريع بلوك تشين بالشراكة مع جهات حكومية في إمارات الدولة.

لافتاً إلى أن الشركة ستكون الأولى من نوعها على مستوى شركات الاتصالات في المنطقة. وستقوم «دونر هيلث تيك» بتوفير منصة قائمة على بلوك تشين لتعزيز خدمات للسكان والمرضى مثل توثيق الأدوية والمنتجات واللقاحات والشهادات الطبية والتأكد من أصلها وصلاحيتها، علاوةً على نشر الوعي حول الأدوية والسبيل الأمثل لاستخدامها.

صندوق استثماري

قال وليد أبو زكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنلوك، إن الشركة تستهدف، بالتعاون مع مستثمرين من شركات خاصة وعائلية، إطلاق صندوق للاستثمار في مشاريع بلوك تشين الناشئة في المنطقة بقيمة 50 مليون دولار خلال العام المقبل،.

مشيراً إلى أن ذلك سيوفر فرصة لتنويع الاستثمارات. وأضاف: «هنالك اهتمام كبير من قبل مستثمرين للاستثمار في مشاريع مبتكرة قائمة على تقنية بلوك تشين، وسيوفر الصندوق فرصة لتنويع الاستثمارات، وسنقوم في «أنلوك» بعرض مشاريع بلوك تشين المشاركة ذات جودة عالية وحالات استخدام عملية».