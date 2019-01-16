«مجيس» العمانية تستثمر 1.5 مليار درهم في «يوتيكو» الإماراتية

المصدر: ■ أبوظبي ـ رامي سميح

قال راشد البلوشي رئيس مجلس إدارة شركة «يوتيكو» للمرافق الخدمية، إن شركته وقعت اتفاقية استثمارية مع شركة «مجيس» للخدمات الصناعية، المملوكة لحكومة سلطنة عمان، بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم).

وأضاف البلوشي، في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش مؤتمر صحفي أمس، إن الصفقة تأتي بهدف استثمار حكومة سلطنة عمان عبر مؤسسة تمويل سيادية في شركتنا المتخصصة في المرافق الخدمية عبر شراء حصة أقلية.

وتوقع البلوشي إتمام الصفقة في الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن المستشار المالي للشركة في الصفقة كان «الإمارات دبي الوطني كابيتال»، فيما كانت شركة «وايت آند كيس» المستشار القانوني، بينما قدمت شركة «سليد آند كو» استشارتها لشركة «مجيس».

وقال ريتشارد مينيزيس، الرئيس التنفيذي لشركة «يوتيكو»، إن استثمار «مجيس» في شركتنا ينسجم ويتماشى مع ثقة المستثمرين السياديين الآخرين التي أظهروها بالشركة في السابق، مبينا أن «يوتيكو» تعتبر أكبر شركة خاصة للمياه تحصل على ثقة جهة سيادية بهذا الحجم الكبير من التمويل.

وذكر مينيزيس أن قيمة الصفقات التي ضمنتها الشركة خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت قيمتها 740 مليون دولار وتشمل استثمارات سيادية مع حكومات السعودية والبحرين وبروناي والشركة الإسبانية «جروبو كوبرا».

من جانبه، قال أحمد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «مجيس»: نأمل أن نعمل مع شركة «يوتيكو» على تطوير العديد من المشاريع والاستفادة من إمكانيات كلا الطرفين.

وقال فهد القاسم، الرئيس التنفيذي للإمارات دبي الوطني كابيتال: هذه الصفقة المميزة في قطاع المرافق الخدمية بالشرق الأوسط تحققت نتيجة ما تتمتع به شركة يوتيكو من إمكانيات هائلة، وما حققته من إنجازات، وكذلك ريادتها في هذا القطاع. نفخر بالعمل مع هذه الشركة المميزة لإتمام هذه الصفقة المهمة".

وتمتلك يوتيكو وتدير منشآت لتوليد المياه والطاقة، وشبكات نقل وتوزيع، وهي أيضاً أكبر مطور للمرافق الخدمية بالإمارات. ومؤخراً شاركت الشركة بعطاء لمحطة الطويلة.