«إرنست آند يونغ» تستأجر 120 ألف قدم مربع في «آي سي دي بروكفيلد بليس»

المصدر: ■ دبي- البيان

وقّعت «آي سي دي بروكفيلد»، المشروع المشترك بالتساوي بين «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية» وشركة «بروكفيلد بروبرتيز»، اتفاق تأجير مبدئيا مع شركة «إرنست آند يونغ» العالمية المتخصصة في الخدمات الاحترافية، وذلك لتأجير مساحة تقدر بـ 120 ألف قدم مربع ضمن مبنى مشروع «آي سي دي بروكفيلد بليس» في دبي.

وبموجب الاتفاق، ستستأجر «إرنست آند يونغ» 4 طوابق ضمن المبنى المؤلّف من 53 طابقاً، بما في ذلك 3 من المستويات الأرضية المرتفعة (بوديوم)، مع شرفة خاصة وقاعة استقبال تطل على شارع «السعادة». وتخطط «إرنست آند يونغ» لشغل هذه المساحات بدءاً من الربع الثالث 2019.

ويتألف المبنى، الذي قامت بتصميمه شركة «فوستر آند بارتنرز» العالمية للتصميمات الهندسية ويمتد على مساحة 1.1 مليون قدم مربع، وبلغ مستوى مرتفعاً خلال الشهر الجاري، من 990 ألف قدم مربع من المكاتب من الفئة الأولى، بالإضافة إلى مساحة 140 ألف قدم مربع عبارة عن وحدات تجزئة.

وقال خالد البخيت، رئيس مجلس إدارة «آي سي دي بروكفيلد»: سعداء بنجاح مبنى آي سي دي بروكفيلد بليس في استقطاب اتفاق التأجير المبدئي هذا. ويحظى المبنى بقدرات متميزة.