عجمان الحرة تستعرض الفرص الاستثمارية بقمة الشراكة في مومباي

المصدر: عجمان- البيان

شاركت منطقة عجمان الحرة في الدورة الخامسة والعشرين لقمة الشراكة 2019، التي استضافتها مدينة مومباي الهندية، وذلك ضمن وفد الدولة.

حيث استعرض مسؤولو المنطقة أمام المستثمرين الهنود ومختلف دول العالم الحوافز الكبيرة والتسهيلات التي تنتظرهم لدى تدشين أعمالهم في منطقة عجمان الحرة.

وشاركت المنطقة بوفد ضم ماجد الملا مدير المبيعات، وعصام الغُص قائد فريق بقسم المبيعات. وتربط منطقة عجمان الحرة علاقات قوية مع الهند.

وذلك لأكثر من 30 عاماً، وتمثل الشركات الهندية ما نسبته 43% من إجمالي الشركات العاملة بالمنطقة الحرة. وقالت فاطمة سالم، مدير عام منطقة عجمان الحرة بالتكليف: «كانت قمة الشراكة 2019 فرصة مميزة لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في إمارة عجمان أمام رجال الأعمال الباحثين عن فرص للتوسّع بالمنطقة».