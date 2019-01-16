شراكة استراتيجية بين مجموعة «كي جي الدولية» و«فيرتو العقارية»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة كي جي الدولية، عن شراكة استراتيجية مع فيرتو للتطوير العقاري، والتي تتخذ من دبي مقراً لها.

وتمت تسمية كي جيتا مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كي جي كرئيس جديد في فيرتو العقارية، وروفيت جيتا الرئيس التنفيذي في كي جي كنائب لرئيس فيرتو العقارية.

وأشار أعضاء مجلس الإدارة الحاليون ومسؤولو القطاعات إلى أن توسيع قاعدة المساهمين سيساعد الشركة على تنفيذ المشاريع المخططة بشكل أكثر تميزاً، بالإضافة إلى القيام بمشاريع إنمائية جديدة.

وقال يوسف الكردي الرئيس التنفيذي لشركة فيرتو العقارية: «إنه مع إعادة هيكلة مجلس الإدارة بعد تعيين الرئيس ونائبه، ستعلن فيرتو العقارية عن الجدول الزمني للمشاريع الثلاثة المخطط لها، وتضم فندقاً ومبنى سكنياً، إضافة إلى برج في جميرا فيليدج سيركل قرية جميرا».