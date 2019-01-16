343 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 343 مليون درهم حيث تم تسجيل 139 مبايعة بقيمة 263 مليون درهم، منها 6 مبايعات للأراضي بقيمة 85 مليون درهم و133 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 178 مليوناً.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 54 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الأول. وتصدرت الثنية الرابعة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت مبايعتين بقيمة 91 مليون درهم.

وتصدرت حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 59 مبايعة بقيمة 50 مليون درهم. وسجلت الرهونات 80 مليوناً منها 18 رهن أراض بقيمة 41 مليون درهم و26 رهن فلل وشقق بقيمة 39 مليون درهم أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 15 مليون درهم ورهن الثنية الرابعة بقيمة 7 ملايين. دبي- البيان