«سياحة الشارقة» تشارك في «معرض جنوب آسيا للسفر» بالهند

المصدر: الشارقة- البيان

تشارك هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة في «معرض جنوب آسيا للسياحة والسفر 2019» الذي ينطلق، اليوم، في مركز المعارض في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتأتي مشاركة الهيئة للمرة الخامسة على التوالي في هذا الحدث؛ دعماً لرؤيتها الطموحة ومساعيها اللامحدودة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السياحة الدولية والإقليمية، والترويج عنها كوجهةٍ عالمية وإقليمية صديقة للعائلات وحاضنة للثقافات.

وقال خالد المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: هذا المعرض سيوفّر لنا ولشركائنا فرصاً نوعيةً مهمة في بناء شراكات وعلاقات جديدة مع رواد القطاع، كما سيتيح لنا الاطلاع على مستجدات الأسواق السياحية في المنطقة. كما نحرص في المعرض على توسيع نطاق شراكاتنا الاستراتيجية في الهند مع نخبة من رجال الأعمال وممثلي شركات السياحة والسفر.