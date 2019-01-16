«إكويتاتيفا» توقّع اتفاقية مع «أفلوينت بارتنرز» لإطلاق «بيلت آند رود ريت»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت «مجموعة إكويتاتيفا»، وهي أكبر مدير لصناديق «ريت» العقارية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومديرة صندوق «الإمارات ريت»، اتفاقية مع شركة «أفلوينت بارتنرز هولدنغز ليمتد» في هونغ كونغ لإطلاق صندوق «ريت» جديد للاستثمار العقاري سيستثمر في الأصول العقارية في المنطقة التجارية بين أوروبا وآسيا والمعروفة باسم أوراسيا ضمن مبادرة «حزام واحد - طريق واحد» التي أطلقتها الصين.

وتمّ أمس تنظيم حفل توقيع رسمي بمقر «مجموعة إكويتاتيفا» في دبي شارك فيه كبار المديرين التنفيذيين من المجموعتين للاحتفاء بإطلاق صندوق الاستثمار العقاري «بيلت آند رود ريت».

وحضر فريق «أفلوينت بارتنرز هولدنغز ليمتد» خصّيصاً إلى الإمارات للمشاركة في الاحتفال الرسمي لإطلاق الصندوق وللاحتفاء بهذا التعاون. وتهدف الاتفاقية إلى تقديم فرص استثمارية مربحة للمساهمين في الأسواق الناشئة.