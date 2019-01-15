426 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 426 مليون درهم. وتم تسجيل 92 مبايعة بقيمة 150 مليون درهم، منها 11 مبايعة للأراضي بقيمة 37 مليون درهم، و81 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 113 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة. وتصدرت جبل علي الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 9 ملايين.

وتصدرت مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 12 مبايعة بقيمة 25 مليوناً. وسجلت الرهونات 276 مليون درهم، منها 16 رهن أراض بقيمة 238 مليون درهم، و27 رهن فلل وشقق بقيمة 38 مليون درهم، أهمها بمنطقة منخول بقيمة 200 مليون درهم ورهن بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 17 مليون درهم.