إصدار دليل القيمة المضافة لقطاع الرعاية الطبية

المصدر: دبي - البيان

نظم مكتب دبليو تي إس دروفا للاستشارات الوكيل المعتمد للضرائب واتفاقية التجارة الحرة، ندوة حول ضريبة القيمة المضافة لممثلي شركات مزوّدي خدمات الرعاية الطبية بمدينة دبي الطبية.

كما أصدر المكتب دليلاً شاملاً لضريبة القيمة المضافة خاصاً بالشركات التي تعمل بقطاع الرعاية الطبية بدولة الإمارات تحت عنوان «ضريبة القيمة المضافة في قطاع الرعاية الطبية بدولة الإمارات «الأثر والرؤية».

ويتناول الدليل العديد من القضايا والمشكلات المتعلقة بمزوّدي خدمات الرعاية الطبية، وشركات التأمين والمنتجات المتعلقة بهذا القطاع.

وقال الدكتور رمضان البلوشي الرئيس التنفيذي للقطاع التنظيمي لسلطة مدينة دبي الطبية:

من المهم بالنسبة لنا مساعدة شركائنا في مدينة دبي الطبية على اتخاذ قرارات مستنيرة قادرين على تنفيذها. وبعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية العام الماضي، تلقينا العديد من الاستفسارات حول كيفية تطبيق هذه الضريبة، لذلك أبدينا اهتماماً كبيراً بتوفير منصة تساعدهم على فهم ضريبة القيمة المضافة بصورة أفضل من أجل تسهيل الاندماج في المنطقة الحرة.

وقال داينيش كانابار الرئيس التنفيذي ومؤسس مكتب دبليو تي إس دروفا: الدليل هو الأول من نوعه في الإمارات، ويناقش العديد من القضايا والمشكلات التي يواجهها قطاع الرعاية الطبية، مشيراً إلى أن فريقاً من الخبراء والباحثين بالمكتب قام بتغطية العديد من الموضوعات التي تهم القطاع.