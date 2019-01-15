الاتحاد للشحن تحصل على اعتماد دولي لنقل الأدوية

المصدر: أبوظبي- البيان

حققت الاتحاد للشحن إنجازاً كبيراً على الصعيد الإقليمي، حيث أصبحت أول ناقل جوي في الشرق الأوسط يحصل على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا)، وواحدة من 16 ناقلاً فقط في العالم يحملون هذه الشهادة المهمة.

ويغطي الاعتماد عمليات الاتحاد للشحن كونه ناقلاً جوياً، إضافة إلى عمليات مناولة الشحن والمستودعات في مبنى الشحن في مطار أبوظبي الدولي، ما يثبت تميّز الاتحاد في الحفاظ على سلامة منتجات قطاعي الأدوية وعلم الأحياء وفي إدارة الشحنات القيمة التي تتأثر بالحرارة.

وقال عبدالله شديد، المدير الإداري لشؤون الشحن والعمليات اللوجستية في مجموعة الاتحاد للطيران: تفتخر مجموعة الاتحاد للطيران بأنها أصبحت أول شركة في المنطقة تحصل على اعتماد مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية.

منذ انطلاق استراتيجيتنا المتجددة أوائل 2018، ركزنا على تعزيز الخدمات المتميزة وتقديم أعلى معايير الجودة والموثوقية لعملائنا. ويمنح الاعتماد خدمة الاتحاد لنقل الأدوية دعماً إضافياً.

كما حصلت شركة الاتحاد لخدمات المطار على اعتماد CEIV PHARMA. وإضافة إلى شبكة الوجهات التي تغطي الأمريكيتين، أوروبا، آسيا وأستراليا مع طائرات لنقل المسافرين الحديثة، إضافة إلى أسطول طائرات الشحن بوينغ 777، يعيد هذا الاعتماد تأكيد إمكانية الاتحاد على توفير خدمات سهلة لنقل البضائع بالحرارة المناسبة لها.