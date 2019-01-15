«سيتي بنك» الإمارات يفتتح «سيتي غولد» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن «سيتي بنك» الإمارات عن افتتاح مركز «سيتي غولد» في أبوظبي، الذي صُمّم لتقديم خدمات إدارة الثروات المهنية المتطورة للعملاء في جميع أنحاء الإمارات.

وتم افتتاح المركز خلال حفل رسمي حضره غونزالو لوتشيتي، رئيس الخدمات المصرفية للمستهلك في سيتي بنك في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا.

وإليسار فرح أنطونيوس، المدير التنفيذي في سيتي بنك الإمارات، ودينيش شارما، رئيس الخدمات المصرفية في سيتي بنك لمنطقة الشرق الأوسط، فينكات ماهاديفان، رئيس إدارة الثروات في سيتي بنك لمنطقة الشرق الأوسط، ومحمد عبد الله، رئيس مبيعات إدارة الثروات والخدمات المصرفية للأفراد والتوزيع في الإمارات، وغانباسي إن مدير السوق - أبوظبي، وكياني عباس مدير فرع وقائد فريق فرع أبوظبي.

يقع مركز «سيتي غولد» في شارع النجدة بأبوظبي. وسيكون مكاناً رئيسياً للقاء أكثر من 12 مديراً لعلاقات إدارة الثروات ومستشاري المحفظة.