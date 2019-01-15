«مبادلة» تستحوذ على «أمانة للرعاية الصحية»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «مبادلة للرعاية الصحية»، التابعة لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» الاستحواذ على «أمانة للرعاية الصحية»، إحدى أبرز الشركات الإقليمية العاملة في تقديم خدمات الرعاية الصحية طويلة الأجل والتأهيل المتخصص وخدمات الرعاية الصحية المنزلية.

وذلك في خطوة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان دول الخليج ممن يحتاجون إلى رعاية طبية متخصصة وممتدة بعد الحالات المرضية الشديدة.

وتُعد شركة أمانة للرعاية الصحية، التي تتخذ من أبوظبي مقرّاً لها، أول مقدّم لخدمات الرعاية الصحية في الشرق الأوسط تختصّ بالرعاية الطبية المتكاملة الممتدة والمتوافقة مع المعايير الأمريكية في هذا المجال. وتدير مستشفيات في أبوظبي والعين وتقدم خدمات عالمية المستوى تشمل الرعاية الممتدة وإعادة التأهيل للمرضى المقيمين في المستشفيات، والرعاية الانتقالية، والرعاية السريرية المنزلية.

وتدير «مبادلة للرعاية الصحية» شبكة متكاملة ومتنامية من مؤسسات ومرافق الرعاية الصحية تشمل مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ومستشفى «هيلث بوينت»، ومركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، والمختبر المرجعي الوطني.

ومركز أبوظبي للتطبيب عن بعد، ومركز العاصمة للفحص الطبي، ولديها خطط للتوسع المستمر عبر عمليات استحواذ ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى، سواء من السكان أو من القادمين من أنحاء العالم.

ومن شأن قرار مبادلة بالاستحواذ على أمانة للرعاية الصحية أن يتيح مجالاً أوسع أمام المرضى الذين يُعالَجون في مرافقها الطبية وغيرهم، للحصول على خدمات الرعاية الطبية المتكاملة الممتدة والوصول إلى شبكة متكاملة من الخدمات عالمية المستوى - من الرعاية الأولية والحرجة إلى خدمات الرعاية المقدمة ما بعد الحالات المرضية الشديدة، والرعاية طويلة الأجل.

وأعرب وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة «مبادلة»، عن الشعور بالسعادة للدخول في مرحلة النمو التالية المتمثلة في استحواذ مبادلة للرعاية الصحية على شركة أمانة للرعاية الصحية، ما من شأنه دفع الابتكار وتوسعة نطاق الرعاية الصحية المستمرة في سوق الإمارات.

وقال إن هذا هو أول استثمار تقوم به مبادلة للرعاية الصحية في شركة خدمات صحية مقرها الإمارات، وسنواصل البحث عن مزيد من فرص الاستحواذ الملائمة، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي، سعياً لتعزيز محفظتنا من مرافق الرعاية الصحية المتقدمة.

وقال المهندس عبد الله الشامسي، رئيس مبادلة للرعاية الصحية، إن الاستحواذ على شركة أمانة للرعاية الصحية يتيح لعملاء مبادلة إمكانية الاستفادة من خدمات الرعاية الطبية المتكاملة الممتدة.

وأضاف أن من شأن الاستحواذ أن يساهم في تحقيق رؤيتنا الرامية لتحقيق نظام صحي متكامل عالمي المستوى لسكان الإمارات.