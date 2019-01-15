تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«سكاي واردز»

المصدر: دبي- البيان

أطلق بنك الإمارات دبي الوطني و«سكاي واردز طيران الإمارات»، برنامج ولاء العملاء التابع لطيران الإمارات وفلاي دبي، أمس حساب التوفير سكاي واردز من بنك الإمارات دبي الوطني وبطاقة الخصم المباشر من فيزا، أول حل مصرفي في الإمارات يتيح كسب أميال سكاي واردز لقاء التوفير والإنفاق في آن معاً.

ويوفر الحساب وبطاقة الخصم المباشر فرصة كسب حتى 5 أميال سكاي واردز لقاء كل عملية شراء، تبعاً لرصيد حساب التوفير. ويقدم المنتج الوحيد من نوعه أعلى مكافآت أميال سكاي واردز في السوق.

ويمكن للعملاء استبدال الأميال بمجموعة واسعة من المكافآت، منها تذاكر الطيران من «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» وغيرهما من شركات الطيران الشريكة، وترقية درجات السفر، والإقامة الفندقية، والجولات السياحية والتسوق.

وعلاوة على ذلك، سيحصل عملاء الخدمات المصرفية المميزة في البنك على معدلات فائدة جذابة على أرصدتهم المتوفرة في حساب التوفير سكاي واردز من بنك الإمارات دبي الوطني.

وقال أحمد المرزوقي، نائب رئيس تنفيذي أول والمدير العام للخدمات المصرفية للأفراد في بنك الإمارات دبي الوطني:«في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الإنفاق باستخدام بطاقاتنا للخصم المباشر نمواً متواصلاً بمعدل يزيد عن 15% سنوياً مدعومة أولاً بالإنفاق في قطاع السفر، يأتي البرنامج الجديد ليساعد العملاء على كسب مكافآت أكثر على الإنفاق.

وليشجعهم في الوقت نفسه على توفير المزيد. والمنتج الجديد يأتي استكمالاً لبطاقة سكاي واردز الائتمانية من بنك الإمارات دبي الوطني التي احتفت مؤخراً بمرور عشرة أعوام على إطلاقها».

ويتيح الحساب وبطاقة الخصم المباشر للعملاء الحصول على 50 ألف ميل سكاي واردز إضافية، وعضوية فضية مجانية في «سكاي واردز طيران الإمارات»، ودخولاً إلى أكثر من 900 صالة مطار عبر برنامج «لونج كي».