117 مليار درهم سوق ماكينات القهوة في الإمارات

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقعت دراسة حديثة أن يفوق سوق ماكينات القهوة في الإمارات 32 مليار دولار (117.5 مليار درهم) بحلول 2023.

وجاء في تقرير مؤسسة ريسيرش أند ماركيت لأبحاث السوق، أن تلك التوقعات تقوم على ارتفاع معدل الابتكار في هذا المنتج وتزايد انتشار ثقافة القهوة محلياً والسهولة التي توفرها ماكينات القهوة للمستهلكين.

وذكر التقرير أن ارتفاع الطلب على ماكينات المطبخ الذكية في المنازل وتغير أذواق الناس وتفضيلات المستهلكين واتساع الطبقة العاملة من المتوقع أن يشكل عوامل تؤدي إلى ارتفاع استهلاك ماكينات القهوة في الإمارات بحلول عام 2023. وقال التقرير إنه من بين الشركات التي تسيطر على توزيع هذا المنتج في المنطقة دي لونجي الشرق الأوسط وافريقيا وفيليبس للإلكترونيات ونستله سبرسو الشرق الوسط.