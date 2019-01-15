مركبة تعطّل إقلاع رحلة «طيران الإمارات» من مطار القاهرة

المصدر: دبي - البيان

قال متحدث باسم طيران الإمارات، إن الطائرة (الرحلة ئي كيه 928)، من القاهرة إلى دبي السبت الماضي اضطرت إلى كبح عملية الإقلاع في اللحظات الأخيرة، نظراً لظهور مركبة على مدرج الإقلاع في مطار القاهرة الدولي. وأوضح المتحدث في بيان، أمس، أن الواقعة تسببت في تلف الإطارات، وتمت إعادة الطائرة إلى المبنى وإنزال الركاب.

وقامت طيران الإمارات بإرسال طائرة وطاقم من دبي لنقل الركاب وأفراد طاقم الطائرة المتعطلة في القاهرة، ما تسبب في تأخر إقلاع الرحلة 8 ساعات. وأكدت طيران الإمارات، تعاونها التام مع التحقيقات التي تجريها سلطات مطار القاهرة في هذا الشأن.

وذكرت مصادر في مطار القاهرة لــ «البيان الاقتصادي»، أن الحادث جاء نتيجة خطأ من أحد السائقين، حيث ظهرت المركبة التي يقودها على مدرج الإقلاع، ما أدى إلى تلف أحد إطارات الطائرة. وأضافت المصادر، إنه تم إحالة السائق إلى التحقيق الفوري، تمهيداً لمعاقبته، مؤكدة أنه لا يوجد خسائر في الأرواح أو إصابات جراء الحادث.

ولفتت إلى أنه يجري حالياً حصر الخسائر المادية نتيجة تلف إطارات الطائرة، مشددة على تعاون سلطات المطار في التحقيقات مع «طيران الإمارات».