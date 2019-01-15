استطلاع المستثمرين: ثقة متزايدة بجودة أداء اقتصاد الإمارات في 2019

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أشارت دراسة حديثة إلى ارتفاع ثقة المستثمرين بأداء اقتصاد الإمارات.

وقال أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع من المستثمرين المقيمين في الإمارات إنهم واثقون بجودة الأداء الاقتصادي للبلاد في فترة الاثني عشر شهراً المقبلة.

ويعتقد 66% من المشاركين في الاستطلاع أن اقتصاد الإمارات سيكون قوياً خلال 2019 وسيكون أفضل من أداء 2018، حسب الاستطلاع الذي أجراه صندوق أولد ميوتشوال إنترناشيونال التحوطي العالمي للاستثمار.

وقال بول إيفانز، الرئيس الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصندوق العالمي، إنه لا ينبغي التقليل من أهمية التخطيط المالي طويل المدى. ورغم ما سيراه ويسمعه المستثمرون في الأنباء وتأثير ذلك على أسواق الأسهم والسندات، فإن الأسواق سوف ترتفع وتنخفض، وبالتالي من المهم الالتزام بالخطة المالية للمستثمر في كلتا الحالتين.

وأضاف إيفانز أنه أمر مهم وأساسي في العملية الاستثمارية والإدارة الاعتراف بأن التراجع أمر حتمي عند التعامل مع سوق الأسهم.

وبالتالي من المهم أن تتناسب المحفظة الاستثمارية مع محفظة مخاطر المستثمر. غير أن بعض المستثمرين، ومنهم مارك ليلي، رئيس مكتب دبي التابع لصندوق كيلتر شيفروليه لإدارة الأموال، المشارك في إعداد الدراسة، قال إنه من المفهوم أن هناك عوامل خارجية أيضاً تؤثر في الاستثمارات والأداء الاقتصادي مثل أسعار النفط العالمية وسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار الفائدة.