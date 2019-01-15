دبي أقل تكلفة من أغلى المدن بـ45%

المصدر: دبي - البيان

أكد خبراء أن مدينة دبي هي الأفضل حالياً للاستثمار العقاري بفعل تراجع معدل التضخم وزيادة قوة الدرهم وارتفاع القدرة الشرائية للسكان حسب أحدث المؤشرات.

وقال الخبراء إن تراجع الإيجارات وتخفيض الحكومة للرسوم والغرامات على الشركات وتجميد المصروفات المدرسية، أصبحت دبي أقل تكلفة في العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، حيث تراجعت أيضاً أسعار المواد الغذائية والإيجارات على أساس سنوي.

ويشير أحدث مؤشرات تكاليف المعيشة عن مؤسسة نمبيو التي تجمع بيانات المدن ودول العالم، حلت دبي في المركز 217 عالمياً في العام الجاري، مقابل 210 العام الماضي، مما يعني انخفاض التكلفة فيها.

وتعتبر دبي أقل تكلفة بنسبة 58% مقارنة بالمدن السويسرية، التي تعتبر أعلى المدن تكلفة في العالم. وبالجمع بين مؤشر التكلفة والإيجارات، فإن مدينة دبي أقل تكلفة من أغلى مدن العالم بنسبة 45%، وبنسبة 33% من مدينة لندن.

وقالت مونيكا مالك كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبوظبي التجاري إن تراجع أسعار العقارات في دبي هي العامل الرئيس وراء اعتدال الأسواق وتراجع التضخم، إلى جانب أسباب أخرى مثل تراجع أسعار النفط. وأرجع أحمد شيخاني مدير عام مجموعة شيخاني ارتفاع جاذبية مدينة دبي للمستثمرين إلى تراجع الإيجارات التجارية وتخفيض الدائرة الاقتصادية لرسوم وتراجع تكلفة الواردات والسلع التي تصدرها الإمارة.

كما أشار شيخاني إلى انخفاض تكلفة الحصول على ترخيص استثمار في دبي من الخارج، حيث يقل عن ألف دولار، ويمكن إنشاء شركة تجارية بتكلفة ألفي دولار فقط. وإذا قارنا بين دبي ومدن مثل لندن ونيويورك نجد أن دبي تتصدر من حيث سهولة إقامة الأعمال. وقالت انيتا ياداف مدير ورئيس قسم أبحاث الدخل في بنك الإمارات دبي الوطني إن تراجع تكلفة المعيشة في دبي يجعلها جذابة للعمالة الأجنبية والمستثمرين الأجانب أيضاً.