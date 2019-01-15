100 % تشغيل «دبي لصناعات الطيران كابيتال» لمحفظتها

المصدر: دبي- البيان

أعلنت أمس شركة «دبي لصناعات الطيران» في بيان، عن أبرز الأرقام في الاستراتيجية المتبعة والسياسة التشغيلية في عام 2018 لشركة «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، والتي تُعد بمثابة ذراعها المختصة بتأجير الطائرات.

وأوضح البيان، أن عدد الطائرات في أسطول «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، سواء المملوك لها أو الخاضع لإدارتها، بلغ 354 طائرة في 2018.

وأَضاف، أن عدد عملاء الشركة بلغ خلال العام الماضي 109 عملاء ينتمون إلى 57 دولة. وبلغت نسبة استخدام الشركة لحافظتها 100%. وذكر البيان، أن الشركة اشترت خلال العام الماضي 28 طائرة، وباعت 50 طائرة، وأتمت 59 صفقة لإيجار طائرات. وبلغ متوسط أعمار الطائرات المملوكة للشركة خلال العام الماضي 5.9 أعوام، فيما بلغ متوسط فترات الإيجار المتبقية للطائرات المملوكة للشركة 6.4 أعوام.

وأفاد البيان، بأن وكالة «كرول بوند» للتصنيف الائتماني رفعت تصنيف «دبي لصناعات الطيران كابيتال» في 2018 إلى «BBB+»، وهو تصنيف ائتماني من الدرجة المرتفعة.

وشهد العام الماضي أيضاً رفع تصنيف «دبي لصناعات الطيران كابيتال» من جانب وكالتي «موديز» و«ستاندرد أند بورز». وأضاف البيان، أن «دبي لصناعات الطيران كابيتال» أصدرت العام الماضي ديوناً غير مؤمنة بقيمة 3 مليارات دولار، كما أصدرت برنامجاً لإعادة شراء السندات بقيمة 600 مليون دولار.