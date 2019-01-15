«الاتحاد للطيران» تزيد حصتها في «جت إيروايز» إلى 49%

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس نقلاً عن قناة بزنس تليفيجن إنديا «بي تي في آي» التلفزيونية الهندية، أن «الاتحاد للطيران وافقت بعد جولة من المفاوضات على زيادة حصتها في شركة «جت إيروايز» الهندية للطيران من 24% إلى 49%.

وأفادت «بي تي في آي» نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن هذه الموافقة جاءت بعد أن وافق ناريش جويال، مؤسس «جت إيروايز» ورئيسها، على التنازل لصالح «الاتحاد للطيران» عن جزء من حصة الأغلبية التي يمتلكها في الناقلة الهندية، والتي تبلغ حالياً 51%.

وأضافت «بي تي في آي» أن «الاتحاد للطيران» بموجب هذه الموافقة ستضطلع بدور أكبر في تشغيل عمليات الناقلة الهندية وإدارة أعمالها اليومية. كما توقعت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية في تقرير تلفزيوني بثته أمس أن تتراجع حصة جويال بعد هذه الموافقة من 51% إلى 20% فقط.

كما رجحت «سي إن بي سي» أن يتم الإعلان قربياً عن اتفاق بين الناقلتين في هذا الشأن، كما توقعت أن يتقدم جويال باستقالته من منصبه، وأن ينتهي دوره هو وأفراد عائلته كمروجين للناقلة الهندية. ورفضت الاتحاد للطيران التعليق على هذه الأنباء.