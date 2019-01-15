«ستيل فاب» يستقطب أهم الشركات الدولية

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكد الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الموانئ بالشارقة نجاح «اكسبو الشارقة» في جذب عدد كبير من العلامات التجارية ونخبة من أهم الشركات الدولية الرائدة في مجال صناعة الحديد والصلب للمشاركة في معرض (ستيل فاب 2019).

مشيراً إلى أن ذلك يعكس مكانة الشارقة بالدرجة الأولى كمركز فاعل ومهم على خارطة صناعة المعارض العالمية، وكذلك أهمية الحدث المتنامية على الصعيدين الدولي والإقليمي وأهميته المتصاعدة بالنسبة لأهم المصنعين العالميين،

وأوضح أن المعرض تحول إلى منصة مثالية للمهتمين والعاملين في هذه الصناعة على مستوى المنطقة، حيث تتيح لهم استكشاف أحدث المعدات والتقنيات المتقدمة والمنتجات والتطبيقات الجديدة وغيرها، خاصة في ظل تزايد التوقعات بتنامي الطلب على منتجات قطاع الحديد والصلب بفعل الإنفاق الاستراتيجي المستمر في قطاعات البنية التحتية على مستوى المنطقة ككل، ما يؤدي إلى تسريع عجلة الإنتاج.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الـ15 من معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2019» في مركز اكسبو الشارقة والذي يشارك فيه أكثر من 300 شركة تمثل نخبة المصنعين والموردين العالميين.

ويعرض ابتكارات أكثر من 1000 علامة تجارية دولية رائدة في مجال الأعمال المعدنية، بحضور عبدالله العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مركز اكسبو الشارقة.

وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، ومحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة إلى جانب وفد رسمي من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة في المملكة المغربية، الذي يزور الإمارة.

جولة

وجال الشيخ خالد القاسمي، يرافقه رئيس غرفة الشارقة وعدد من الشخصيات والمسؤولين، في أرجاء المعرض، الذي يُنظمه مركز اكسبو بدعم من غرفة الشارقة على مساحة 24 ألف متر مربع، حيث تفقد أقسامه، والتقى عدداً من العارضين، واستمع منهم إلى شرح حول أحدث المنتجات والتقنيات والحلول المبتكرة في صناعة وتشكيل الصلب والمعادن المعروضة.

تحفيز

وأكد عبدالله العويس رئيس غرفة الشارقة، الحرص على تطوير الأحداث التي ينظمها مركز اكسبو الشارقة بوتيرة مستدامة، وتعزيز سمعتها على المستويين الإقليمي والدولي، والارتقاء بمكانتها على خارطة صناعة المعارض العالمية، بما يُرسخ ريادة إمارة الشارقة الإقليمية خلال الأعوام المقبلة وتحفيز ديناميكيتها كمركز لممارسة وتأسيس الأعمال ومنصة مثالية لتلاقي الشركات والمستثمرين والخبراء من مختلف القطاعات ومن شتى أنحاء العالم.

زخم

وقال سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز اكسبو الشارقة، إن «ستيل فاب 2019» يشهد زخماً إيجابياً ولافتاً في دورته الجديدة، كاشفاً عن وصول عدد الزوّار التجاريين الذين قاموا بالتسجيل مسبقاً لحضور الحدث إلى أكثر من 4 آلاف زائر وممثل عن القطاع من شتّى أنحاء العالم.

وذلك خلال فعاليات يومه الأوّل فقط، وهو ما يقرب من نصف عدد الزوار الإجمالي للمعرض خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد الأشخاص الذين بادروا بالتسجيل المُسبق لحضور المعرض 4402 زائر (حتى يوم 13 يناير الجاري) مقارنة مع 3900 زائر في دورة العام الماضي.

توقعات

وفقاً لشركة «فيتش سوليوشنز»، من المتوقع أن ينمو قطاع البناء والإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل 7.5% على أساس سنوي خلال عام 2019. وأن يشهد مزيداً من التوسّع بمعدل 6.8% سنوياً بحلول عام 2022.

في حين أشار تقرير لشبكة «بي أن سي نتورك»، المنصة المتخصصة بمعلومات البناء والتشييد، إلى أن دولة الإمارات احتضنت 11334 مشروعاً قيد الإنشاء بقيمة تزيد على 272 مليار دولار حتى نهاية نوفمبر 2018.