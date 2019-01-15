انتخاب حسن عمر رئيساً لمجلس إدارة «دبي للجودة»

المصدر: دبي - البيان

انتخبت مجموعة دبي للجودة خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية المهندس حسن عمر رئيساً لمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاثة أعوام بدءاً من 2019م حتى 2021.

واستعرض المدير المالي أوني كرشنان المركز المالي للمجموعة عن السنة المالية لعام 2018، فيما استعرضت المجموعة أهم وأبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإدارة السابق برئاسة فاطمة بطي المهيري على مدار الثلاثة أعوام السابقة.

وأشرفت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي على الإجراءات، كونها مؤسس مجموعة دبي للجودة، حيث أنشئت المجموعة في 1994م كمؤسسة غير ربحية تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس دائرة الطيران المدني في دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، بهدف تطوير وتعزيز التميز في الإمارات استرشاداً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة للدولة 2021 بجعل الإمارات مركزاً عالمياً للابتكار على مستوى المنطقة، حرص مجلس الإدارة السابق لمجموعة دبي للجودة برئاسة فاطمة المهيري على نهج ثقافة الابتكار والقدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، من خلال تغيير استراتيجية ورؤية المجموعة لتصبح «الابتكار من أجل الريادة».

وتضمنت قائمة أسماء الفائزين بالانتخابات هزاع النعيمي نائبا لرئيس مجلس الإدارة وأوني كرشنان الأمين العام ومشعل النقبي مدير المالية وعامر بن أحمد وكريستيان وتش وسونيل تواني أعضاء.